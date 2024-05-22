Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, ile birlikte ilk olarak İpekyolu ilçesi Karagündüz Mahallesindeki Kargündüz göletine inceledi.

“ÇİFTÇİMİZ ÜRÜNÜNDEN 3 KAT FAZLA VERİM ALACAK”

İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Balcı, tarımsal sulama göletlerinin tamamlanmasıyla çiftçinin ürün veriminin üç katına çıkacağını belirterek, “Tarıma, ziraate dost bir Vali olarak üretimi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Tarımın geliştirilmesi için meyvecilikten sebzeciliğe, meraların ıslahından sertifikalı tohum dağıtımına kadar bir çok iş yapıyoruz. Ama en önemlisi sulama göleti yapımı. Çünkü Van mera varlığı açısından Türkiye’nin sayılı illerinden birisi.

Ayrıca 3.500.000 küçükbaş hayvan var. Dolayısıyla göletlerin yapılması bizim için hayati önem taşıyor. Şu anda 500.000 dönüm arazi sulanıyor. Elimizdeki göletler bittiği zaman 250.000 dönüm arazi sulu tarıma açılacak. Ancak 1.500.000 dönümlük alanımız sulu tarım yapılma potansiyeline sahip. Bu sulama göletlerimiz bittiğinde toplam 2 milyon 500 bin dönüm arazide sulu tarım yapılabilecek.

Böyle olunca da çiftçimiz daha çok üretecek, zenginleşecek refahı artacak. Sulu tarımda çiftçimiz ürününden 3 kat fazla verim alacak. Biz çiftçimizin zenginleşmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için devletimizin bütün imkanları kullanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilimize ziyaretinde sulama göletleri ile ilgili talimat vermişti. Bizde ilimizdeki tüm aktörlerle el birliği ile çalışıyoruz. Göletlerimiz Van’ımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi. Vali Balcı akabinde Özalp İlçesi Gültepe Mahallesi’ndeki gölet inşaatında inceleme yaptı.

Vali Balcı, göletin hizmete girmesiyle tarımsal sulamaya açılacak arazilerde ürün çeşitliliğinin ve ürün verimliliğinin artacağını söyledi. Vali Balcı, son olarak Gürpınar İlçesi Elaçmaz Mahallesi’nde 8 bin 500 dönüm araziyi sulayacak Elaçmaz göletindeki çalışmaları yerinde inceledi. 16 bin koyun varlığı olan mahallede çiftçilerin, yonca, fiğ, arpa buğday yetiştirdiğini anlatan Vali Balcı, tarıma destek için aşkla şevkle ekip olarak çalıştıklarını söyledi. Vali Balcı, baraj yapımında emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ bölge müdürlüğü ile emeği geçenlere teşekkür etti.