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Erciş ilçesine bağlı Keklikova Mahallesi’nde kamet eden ve yaşları 10 ile 11 olan çocuklar, kurmuş oldukları hayallerle evlerinin önündeki bahçede çamurdan minyatür köy evleri yaptılar.

İnşaat ustası olan babalarından almış oldukları ilhamla yaşları küçük ama hayalleri büyük olan çocuklar yapmış oldukları küçük evin içinden dışına kadar her şey düşünülerek yapılmış. Çocukların hayal gücü evlerin içinin serilmesi ve dışına yapmış oldukları odunluk, samanlık, ahır, traktör garajı, araba garajı, bahçesi, ağaçlar, çiçekler, kışlık odunlar, yiyecekleri bile düşünerek yapmışlar.

Çocuklar ellerine almış oldukları kaşıklarla yapmış oldukları çamur ve toplamış oldukları taşlarla haftalar süren çalışmalar sonunda harika görüntüler çıkarıp köy görüntüsü vermek istiyorlar. Büyüdüklerinde mimar ve inşaat mühendisi olmak isteyen çocuklar yapmış oldukları çamurdan minyatür evlerle hedeflerine kavuşmak için hayallerinin peşinden gitmeye devam ediyorlar.

Çamurdan ev yapan Bayram Amra, Vali Abdulkadir Sarı Ortaokulu 5/B sınıfına gittiğini söyledi. Yaptıkları çamurdan köy evlerinin ilk önce temel kısmını yaptıklarını ifade eden Amra, “Temeli doldurduktan sonra üzerine taş ve çamurla duvar yaptık. Bunları 2 haftada yaptık.

Bunları yaparken hiç zorlanmadık. Bunlardan başka şantiye kurup devam edeceğiz ve köy yapacağız. Ben büyünce mimar olmak istiyorum. Telefonda internete girmiyorum. Okuldan gelince ödevlerimi yapıyorum ve daha sonra çamurdan ev yapımına geçiyorum” dedi.

Keklikova Mahallesinde oturup Neşe Horosan Ortaokulu 5/A sınıfına gittiğini ifade eden Ömer Amra ise “Bu evleri hayal gücümüzü kullanarak yaptık. Bu evleri yapmamız yaklaşık 3 hafta sürdü. İlk önce direkleri diktik sonra temel duvarlarını yaptık.

Daha sonra çakıl getirip içine doldurduktan sonra üzerini çamurla sıvadık. 2 gün kurumasını bekledik. Taş getirip duvar, pencere ve kapılarını yaptık. 2 gün kurumasını bekledik sonra evlerin çatılarını yaptık. Ben ileride inşaat mühendisi olmak istiyorum. Okuldan gelince yemeğimi yiyorum, ödevlerimi yapıyorum gelip bu evleri yapıyorum” dedi.iha