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Çocuklara güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz yaz spor okulları tamamlandı. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, dağcılık, judo, atletizm ve tekvando branşlarından toplam bin 310 çocuk yaklaşık 2.5 aylık spor eğitimi aldığı yaz okullarının ardından, branşında yeteri başarıyı gösteren çocuklara, Van Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yer alma imkânı sağlanacak.



Kursların oldukça verimli geçtiğini anlatan Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, desteklerinden ötürü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’e teşekkür etti. Başkan Fatih Sevinç, “Büyükşehir belediyemizin, spor kulübümüz üzerinden yürütmüş olduğu yaz spor okulları her sene olduğu gibi bu sene de yüzlerce çocuğumuzun yaz tatilini sporla iç içe geçirmelerini sağladık.

Bu sürede tüm branştaki hocalarımıza üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu süre zarfında çocuklarını emanet eden kıymetli ailelerimize de teşekkürü borç bilirim. Spor okulumuzun ardından kulübümüz bünyesinde devam edecek olan çocuklarımıza da önce eğitim, daha sonra spor hayatlarında başarı diliyorum” diye konuştu.iha