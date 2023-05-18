Wanhaber – Özel

Gençlik Haftası kutlamalarına 16 Mayıs günü Valilik önünde düzenlenen törenlerle başlanırken, yarın da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İskele Yaşar Kemal Parkı’nda düzenlenecek olan etkinliklerle kutlanacak.

Saat 10.00’da bayram alanında kutlamalar başlayacak. Burada kurulacak olan stantlar, vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından gezilecek.

Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kutlamalar kapsamında gençlik konuşmaları, bando mini konseri, düzenlemeli halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Gençlik haftasında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ve gençlik merkezi konserinin ardından buradaki etkinlikler sona erecek.

19 Mayıs nedeniyle Vali Ozan Balcı da kutlama mesajı yayımlamış ve; “ ‘19 Mayıs 1919’ azmin ve kararlılığın zafere dönüştüğü, şartlar ne olursa olsun birlik ve beraberliğin her türlü zorluğu yenebileceğinin, asil milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin tüm dünyaya en yüksek sesle gösterildiği, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimizin umutlarının inanca dönüştüğü gündür” ifadelerine yer vermişti.

Ramazan Çetin