Doğu ve Güneydoğu’yu etkisi altına alan kar yağışı, beraberinde birçok olumsuzluğu da getirdi. Yağış ve ardından etkili olan soğuk hava, yüzlerce yolun kapanmasına neden olmuştu.

Çatak ilçesinde ise çığ meydana gelmiş, Van–Çatak karayolu 5 gün süreyle ulaşıma kapalı kalmıştı.

Yapılan çalışmaların ardından mahalle ve mezra yollarının büyük bölümü ulaşıma açıldı. Sadece Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde açılmayı bekleyen bazı yerleşim yolları bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatleri itibarıyla ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısının 14 olduğu bildirildi. Kapalı yolların 2’sinin mahalle, 12’sinin ise mezra yolu olduğu belirtildi.

Buna göre Bahçesaray’da 8 mezra yolu, Başkale’de 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Çatak’ta 1 mahalle 2 mezra yolu, Gürpınar’da ise 1 mezra yolu kapalı durumda bulunuyor.

Yetkililer, kapalı yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.