Van'da kar yağışı sonrası kapanan yollar bir bir açılıyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 405 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Yapılan çalışmalarla 269 yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bugün sabah saatleri itibari ile Bahçesaray'da 25, Başkale'de 15, Çatak’ta 39, Erciş’te 7, Gevaş’ta 13, Gürpınar'da 21, Muradiye’de 1, Özalp'te 11 ve Saray'da 4 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.