Van’da beklenen kar yağışı dün akşam başladı. Yer yer etkili olan kar hayatı da olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında daha çok yağan kar yağışından kaynaklı olarak 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 6, Çatak ilçesinde 14, Gürpınar ilçesinde 12, İpekyolu ilçesinde 8, Muradiye ilçesinde 27, Özalp ilçesinde 52 ve Saray ilçesinde 12 olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlattı.

OKULLARA 1 GÜNLÜK ARA

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (bugün) ara verildi.