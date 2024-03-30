Heyecanla beklenen seçimler yarın yapılacak. Van genelinde 2 bin 444 sandık kurulacak.

Van genelinde 714 bin 992 seçmen, ikamet adresine en yakın okulda 31 Mart Pazar günü, saat 07.00’den itibaren oyunu kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 16.00 ‘ya kadar sürecek.

Van’da en az sandığın ve seçmenin bulunduğu ilçe Bahçesaray. İlçede 40 sandık kurulacak ve 8 bin 138 seçmen bulunuyor. Van’da en fazla seçmenin bulunduğu ilçe ise İpekyolu. İlçede 233 bin seçmen için 707 sandık kurulacak.

31 Mart’ta oy verme işlemi saatleri ise bölgeye göre farklılık gösteriyor. Van’ın da aralarında bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00-16.00 olarak belirlendi. Kalan 49 ilde ise saat, 08.00-17.00 arasında oy kullanılacak.

İŞTE VAN’DAKİ SEÇMEN SAYISI

İpekyolu: 233 bin seçmen,

Bahçesaray: 8 bin 138 seçmen,

Başkale: 26 bin 692 seçmen,

Çaldıran: 33 bin 24 seçmen,

Çatak: 12 bin 469 seçmen,

Edremit: 83 bin 913,

Erciş: 105 bin 171,

Gevaş: 18 bin 677,

Gürpınar: 21 bin 631,

Muradiye: 27 bin 460,

Özalp: 35 bin 729,

Saray:11 bin 696,

Tuşba: 97 bin 392.

Van genelinde toplam 714 bin 992 seçmen bulunuyor. Seçmenler 31 Mart günü yani yarın sandığa giderek oyunu kullanacak.



