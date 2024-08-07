Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dr. Öğretim Görevlisi Harun Ünal, anjiyo sırasında müziğin hastalar üzerindeki etkileri üzerinde bilimsel bir çalışma yaptı. Çalışmaya Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kardiyoloji uzmanları destek verirken, şu ana kadar uygulanan 120 hastada olumlu sonuçlar verdi. Anjiyo yöntemi sırasında kulaklıkla müzik dinletilen hastaların kaygı ve stresten uzak olduğu ortaya konuldu.

“Müzik eşliğinde anjiyo yapıyoruz”

İHA muhabirine konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, yaklaşık 3 aylık bir süredir müzik eşliğinde anjiyo yaptıklarını belirtti. Kulaklık vasıtasıyla hastanın sevdiği müziği dinlettiklerini ifade eden İmre, “Anjiyo bir ameliyat değil ama hastalar bunu gözünde büyütebiliyor. Bu da kaygı, stres ve anksiyete sebep olabiliyor. Bu durumda anjiyo sırasında hiç tansiyonu olmayan bir hastanın tansiyonu yükselebiliyor ve çarpıntısı olabiliyor. Hem tansiyonu olan hem de olmayan hastalarda anjiyo önce ve sonrası nabzını ölçüyoruz. Bir de aynı çalışmayı müzik dinletilmeyen kontrol grubunda yapıyoruz. İkisinin arasındaki farka bakıyoruz. Diğer merkezlerde anlamlı bir fark çıkmış. Müzik dinletilen hastanın daha rahat ve tansiyonu daha normal olduğu sonucunu gördük” dedi.

“Bu çalışma doktora tezimdir”

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü ile bu çalışmayı planladıklarını dile getiren Van YYÜ Dr. Öğretim Görevlisi Harun Ünal ise “Hastalarımıza müzik uygulaması yapıyoruz. Özellikle hastaların ağrı, kaygı ve ‘Vital bulgular' dediğimiz; tansiyon, basınç ve solunum üzerindeki etkisine bakıyoruz. Bugüne kadar yapığımız deneyimler sonucunda çok olumlu sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bu çalışma aynı zamanda doktora tezimdir. Çalışmasını yapmadan önce bunun araştırmasını yaptık. Çalışmanın sonuna gelmek üzereyiz. Şu an kadar da yaklaşık 120 hastaya ulaştık. Elde etiğimiz veriler gerçekten olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu.