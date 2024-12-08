Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca hazırlanan ‘Kaza İstatistikleri ’ne göre 2024 yılının Ocak - Kasım döneminde Türkiye genelinde 2 bin 138 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Ocak - Kasım döneminde Van’da ise toplam bin 774 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Van’da 11 ayda meydana gelen toplam maddi hasarlı trafik kaza sayısı 2 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı Ocak - Kasım döneminde Van’da meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 81 kişi yaralandı. Ocak - Kasım döneminde Van’da yaşanan trafik kazalarında 16 vatandaş ise yaşamını yitirdi.

ÜLKE GENELİ OCAK - KASIM DÖNEMİ TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Ocak – Kasım döneminde; 247 bin 142 ölümlü - yaralanmalı kaza, 360 bin 779 yaralanmalı kaza, 323 bin 990 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Türkiye’de Ocak - Kasım döneminde gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam vatandaş sayısı ise 2 bin 536 olarak istatistiklere yansıdı.