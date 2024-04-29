Van’da KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TTB (Türk Tabipler Birliği), TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) gibi meslek örgütlerinin organizasyonu ile yapılacak kutlama programı saat 11.00’de toplanma noktasından hareketle başlayacak.

Program 11.30-15.00 saatleri arasında Musa Anter Parkı’nda gerçekleşecek.

Fazıl Demir, Koma Janya, Babetna gibi sanatçıların konser vereceği açıklanan 1 Mayıs programında, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal ve DEM Parti (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşacak.