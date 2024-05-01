KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TTB (Türk Tabipler Birliği), TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) gibi meslek örgütlerinin organizasyonu ile düzenlenen 1 Mayıs programında, DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da konuşmacılar arasında yer aldı.

TEKİN: “TALEPLERİMİZİ ISRARLA HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programda konuşan DİSK Genel İş Van Şube Başkanı Ömer Tekin, “STK olarak gerçekleştirdiğimiz birlik, mücadele ve dayanışma etkinliğimize hoş geldiniz. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de yitirdiğimiz 34 yoldaşımız başta olmak üzere emek ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Buradan Taksim’de direnmeye çalışan yoldaşlarımızı selamlıyoruz. 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günümüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Tekin; “Değerli dostlar biliyorsunuz ki 10 yıla yakındır belediyelerimiz kayyumlarla yönetiliyordu. Bu süre içerisinde binlerce arkadaşımız haksız ve hukuksuz şekilde işten atıldı. İşten atılmayan arkadaşlarımıza ise büyük bir baskı uygulandı ve sendikal tercihlerinin önüne geçildi. Bu vesileyle bugün sendikalarına sahip çıkan tüm arkadaşlarımı kutluyorum ve yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum.” şeklinde konuştu.

Ömer Tekin, “1 Mayıs işçilerin, emekçilerin, halkların ve yoksulların, tüm kesimlerin bir araya gelerek güçlerini birleştirdikleri demokrasi ve eşitlik taleplerini kararlılıkla haykırdıkları umudun ve mücadelenin günüdür. Bugün emek sömürüsüne hayır deme ve gücümüzü gösterme günüdür. İnsanca yaşam koşulları için taleplerimizi ısrarla haykırmaya devam edeceğiz...” diye kaydetti.

ŞEDAL: “1 MAYIS KADINLARIMIZIN ALIN TERİDİR”

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, “Selam olsun Van’ın kıymetli halkına, 1 Mayıs emektar halkındır, 1 Mayıs kadınlarımızın, gençlerimizin alın teridir. Kimse kirli elleriyle alın teri döken emekçileri hedef gösteremeyecek. Kirli politikalarla, KHK ile ihraç edilmiş mağdur arkadaşlarımız da var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sesimiz çıktığı sürece emeğin ve emekçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

KARAGÖZ: “EN GÜZEL ŞİİR BARIŞTIR”

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “Değerli yol ve mücadele arkadaşlarım, sizleri, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün bizler gibi Taksim alanına yürüyen, adalet diyen, demokrasi diyen, barış diyen, halkların kardeşliği diyen emekçilere kolluk kuvvetleri aracılığıyla etten bir duvar örüldü ve bugün Taksim’deki arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Bu iktidarı alkışlarımızla, ıslıklarımızla Van’da bir kez daha biz de protesto edelim…” şeklinde konuştu.

Karagöz, “Değerli dostlar, bu alanı hınca hınç dolduran, renkleriyle, bayraklarıyla, türküleriyle, çocuklarıyla, talepleriyle gelen Van halkı sizleri ne kadar selamlasak az kalır” dedikten sonra; “Büyük yazar Yaşar Kemal şöyle der, ‘Dağlar, taşlar ve hatta ölüm yorulduysa en güzel şiir barıştır.’ Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmak biz emekçilerin talepleri arasında!” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

BAYINDIR: “HAKLARIMIZI EL ELE VEREREK ALACAĞIZ”

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, “Serhat'tan, Van'dan Taksim'e selam gönderiyoruz. Alın teri ile mücadele eden insanlarla el ele vereceğiz, zulümlerini yeneceğiz. Emekçiler kimseye boyun eğmedi. 31 Mart'ta emekçiler bir mesaj verdi. Emekçileri düşman olarak görüyorlar. Çare; emekçilerin ittifakından geçiyor. Haklarımızı el ele vererek alacağız.” ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: “İŞİMİZ İÇİN, AŞIMIZ İÇİN, BARIŞ İÇİN BURADAYIZ”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “1 Mayıs’ta, burada eşit işe eşit ücret diyebilmek için, halklarımız için, işimiz için, ekmeğimiz için, aşımız için, barış için buradayız! Selam olsun 1 Mayıs’ı uluslararası alanda bizlere, işçilere, emekçilere armağan edenlere. Selam olsun Soma’da, selam olsun İliç’te, selam olsun iş cinayetinde kaybettiğimiz bütün işçi kardeşlerimize. Van’dan Taksim’e köprü kurmak ve Taksim direnişini desteklemek için hep birlikte destek olalım” şeklinde konuşarak, “Halkların ve işçilerin arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı bize düşen görev, dayanışmayı daha çok arttırmaktır” dedi.

Konuşmalardan sonra düzenlenen konserin ardından1 Mayıs programı sona erdi.