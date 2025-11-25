Van’a yeniden kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde Van’da havaların soğuması ve akabinde karla karışık yağmurun yağması muhtemel.

Meteoroloji tarafından açıklanan 5 günlük değerlendirme ve tahminlere göre 30 Kasım Pazar günü Van genelinde karla karışık yağmur bekleniyor.

İşte Van genelinde beklenen 5 günlük hava durumu;

İPEKYOLU:

26 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

TUŞBA:

26 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

EDREMİT:

26 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

BAHÇESARAY:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

BAŞKALE:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

ÇALDIRAN:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

ÇATAK:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

ERCİŞ:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

GEVAŞ:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

GÜRPINAR:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

MURADİYE:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

ÖZALP:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

SARAY:

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu