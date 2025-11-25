Van’a yeniden kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde Van’da havaların soğuması ve akabinde karla karışık yağmurun yağması muhtemel.
Meteoroloji tarafından açıklanan 5 günlük değerlendirme ve tahminlere göre 30 Kasım Pazar günü Van genelinde karla karışık yağmur bekleniyor.
İşte Van genelinde beklenen 5 günlük hava durumu;
İPEKYOLU:
26 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
TUŞBA:
26 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
EDREMİT:
26 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
BAHÇESARAY:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
BAŞKALE:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
ÇALDIRAN:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
ÇATAK:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
ERCİŞ:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
GEVAŞ:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
GÜRPINAR:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
MURADİYE:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
ÖZALP:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
SARAY:
26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu
27 Kasım Perşembe: Az bulutlu
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
29 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu