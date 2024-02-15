İlk olarak otogar yönetimi ve esnaflarıyla bir araya gelen Oğuz, yaşanan sorunların yıllardır çözülmediğini ve artık değişim zamanının geldiğini söyledi. Mevcut otogarın bir büyükşehre yakışmadığını vurgulayan Mehdi Oğuz, seçildikleri takdirde yeni otogar yapacaklarının sözünü verdi.

“VAN’IN OTOGARI VAN’A YAKIŞMIYOR”

Van otogarının birçok ilçe otogarından daha küçük olduğunu dile getiren Oğuz, “İl Başkanımız ve Tuşba Belediye Başkan adayımızla birlikte otogar yönetimi ve esnafını ziyaret ettik. Hem sorunları dinledik hem de seçim çalışmaları kapsamında destek talep ettik. Malum olduğu üzere Van Şehirlerarası Otobüs Terminali, yaklaşık 40 yıl önce inşa edilmiş.

O dönem Van’ın nüfusu baz alınarak yapılan bir otogar ama geldiğimiz noktada Van yaklaşık 6-7 kat büyümüş durumda. Şuan ki mevcut otogarımız bu şehrin kapasitesini kapatacak düzeyde değil. Son yıllarda yoğun bir şekilde İran’dan turistlerin gelmesi bununla birlikte her yıl yüzbinlerce insanın gerek turizm amaçlı gerekse iş amacıyla Van’a geldiklerini biliyoruz. Dolayısıyla günümüz koşullarında Van otogarının çok yetersiz kaldığını müşahede ettik” dedi.

Oğuz, “Dinlediğimiz yetkililer de bunu bu şekilde izah ettiler. Yıllardır Van’a yeni otogar yapılması gündemde ama maalesef bugüne kadar yapılmadı. Bizim de seçim vaatlerimiz arasında inşallah Van’ımıza yakışacak, bütün ihtiyaçları karşılayacak, gerek şehirlerarası gerek de ilçelerden gelen vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak modern bir otogar yapmak var.

İnşallah halkımız teveccüh gösterirse bu konuda Van’a yakışır bir otogar inşa edeceğiz. Van’ın otogarı şuan birçok ilçe otogarından daha küçük kapasitede. Bu Van’a yakışmıyor. Van’a yakışır, hizmetleri en iyi şekilde karşılayacak bir otogarı biz seçildiğimiz takdirde inşallah Van’a kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

MARANGOZLAR SİTESİ ZİYARET EDİLDİ

Hüda Par Heyeti, otogar ziyareti sonrası eski Marangozlar Sitesine geçti. Esnaflarla görüşen Mehdi Oğuz ve Faruk Tasan, Tuşba’nın hak ettiği hizmetlere HÜDA PAR’la kavuşacağını dile getirdi.

Esnafların teveccühüne teşekkür eden Oğuz ve Tasan, Van ve Tuşba için önemli projelerinin olduğunu belirterek, seçimlerde destek istedi.