Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van'da 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Tunç, yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesinin yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

TÜRKMENOĞLU: VAN'A HAYIRLI OLSUN

Sosyal medya hesabı üzerinden, kurulan İdare Mahkemelerine dair açıklamada bulunan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Van ilimize 2 İdare Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan İdare Mahkemelerin şehrimize hayırlı olsun.” dedi.