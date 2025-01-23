Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’a yeniden kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, kar yağışının akşam saatlerinden sonra olacağını bildirirken, yarın da Van’ın havası karlı gözüküyor.

Van’da bugün havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı bildiriliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için buzlanma ve don uyarısını yineledi. Uyarıda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesi için de uyarısını tekrarlayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.