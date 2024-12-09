Hava tahmin raporuna göre Van genelinde hafta başından Çarşamba gününe kadar bulutlu ve sisli bir hava hakim olacak.
Meteoroloji’nin yayımladığı verilerde Perşembe gününden itibaren ise hafif kar yağışı ile karla karışık yağmurlu hava hakim olacak ve Cuma günü de sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar kar şeklinde gerçekleşecek.
Meteoroloji verilerine göre Van’ın 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı
Başkale;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı
Çaldıran;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Çok bulutlu
Çatak;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı
Edremit;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Sisli
11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
Erciş;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Çok bulutlu
Gevaş;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı
Gürpınar;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı
İpekyolu;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Sisli
11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı
Muradiye;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Çok bulutlu
Özalp;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı
Saray;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Az bulutlu
11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu
12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı
13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı
Tuşba;
09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Aralık Salı: Sisli
11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Aralık Cuma: Kar yağışlı