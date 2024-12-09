Hava tahmin raporuna göre Van genelinde hafta başından Çarşamba gününe kadar bulutlu ve sisli bir hava hakim olacak.

Meteoroloji’nin yayımladığı verilerde Perşembe gününden itibaren ise hafif kar yağışı ile karla karışık yağmurlu hava hakim olacak ve Cuma günü de sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar kar şeklinde gerçekleşecek.

Meteoroloji verilerine göre Van’ın 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı

Başkale;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı

Çaldıran;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Çok bulutlu

Çatak;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı

Edremit;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Sisli

11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

Erciş;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Çok bulutlu

Gevaş;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı

Gürpınar;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı

İpekyolu;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Sisli

11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı

Muradiye;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Çok bulutlu

Özalp;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı

Saray;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Az bulutlu

11 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu

12 Aralık Perşembe: Hafif kar yağışlı

13 Aralık Cuma: Hafif kar yağışlı

Tuşba;

09 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Aralık Salı: Sisli

11 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

12 Aralık Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Aralık Cuma: Kar yağışlı