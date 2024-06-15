Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle beraber geçirmek için Türkiye’nin dört bir yanında kimisi özel araçlarıyla kimileri de otobüslerle yollara koyuldu. Van’a gelmek isteyenler bayram arifesinde bilet bulamazken otobüs firmaları ek seferler düzenledi.

Kurban Bayramı’nın 9 gün olması ve yaz tatiline girilmesinden dolayı biletler erkenden tükendi. Mağduriyet yaşanmaması için büyük kentlerden Van’a gelmek isteyen ve bilet bulamayan vatandaşlar için ek seferler düzenlendi.

Van otogarında da bayram heyecanı yaşandı. Tatil ile beraber şehirden çıkış yapmak istenler otogara akın etti. Büyük kentlerde ki yoğunluk Van’da yaşanmasa da biletler tükenme noktasına geldi.

Otobüs firmaları yetkililerinden edindiğimiz bilgelere göre, Van çıkışlı biletler tamamen tükenmediği bu nedenle ek seferlerin düzenlenmediği aktarıldı.