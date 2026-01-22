Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Van’a dair hava durumu verilerini paylaştı. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte gece saatlerinden itibaren de kar yağışının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyrettiği Van’da çığ tehlikesi ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji, bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yine bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı