İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları açıklandı.

2024 Ağustos ayına ait verilerde; yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel, kamping olarak geçiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ağustos 2024’te Van’da tesislere toplam geliş sayısı 46 bin 636 olarak açıklanırken, bu sayının 24 bin 31’i yabancı, 22 bin 605’i ise yerli olarak bildirildi.

Ağustos ayı içerisinde 50 bin 857’si yabancı, 41 bin 798’i yerli olmak üzere toplam 92 bin 655 kişinin geceleme yaptığı kaydedildi.

Van’da ortalama kalış süresi yabancı turistlerde 2,12, yerli turistlerde ise 1,85 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 1,99 olarak açıklandı.

Van’da Ağustos ayı içerisinde bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 54,86 olarak açıklanırken, bu oranın yüzde 30,11’i yabancılar, yüzde 24,75’i ise yerlilerden oluşuyor.