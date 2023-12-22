Wanhaber
114. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar yayımlanırken, Van'a da 58 kadro tahsis edildi.
Tercih başvuruları 25 Aralık 2023 saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.
114. Devlet hizmet yükümlülüğü kurasında, Van'a 23 Uzman Hekim, 35 Pratisyen Hekim kadrosu açıldı.
Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür eder, ilimizde göreve başlayacak hekimlere başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan