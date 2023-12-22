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Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen çalıştaya Milli Eğitim Bakan Müşaviri Süleyman Can, Van Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, İl Müdür Yardımcısı Recep Türk ve Din Öğretimi Şube Müdürü Muhammed Karakaya, İl Müftülüğü yöneticileri, eğitim hizmetleri uzmanları, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gün boyu süren çalıştayda; imam hatip okullarında yürütülen akademik, sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile okul tanıtımları, bir üst öğrenime hazırlık çalışmaları, okullar arasındaki farkın azaltılması ve imam hatip okulları dışındaki okullarda din ve ahlak alanı ile ilgili seçmeli derslerin öğretimine ilişkin beklentiler, sorun alanları ve çözüm önerilerine yer verildi.

Ele alınan konularla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı çalıştay, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras tarafından katılımcılara belge verilmesi ile sona erdi.