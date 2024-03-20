DAKA tarafından, SOGEP kapsamında 2019 yılından itibaren TRB2 bölgesinde yapılan destek miktarı 184,5 milyon liraya ulaştı. Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesi’nde yapılan destekle finanse edilen 23 ayrı projenin 6’sı Van’da yapıldı.

SOGEP kapsamında Van için ayrılan 47,3 milyon lira değerinde kaynak farklı ilçelerde 6 ayrı projede kullanıldı. Bölgenin kalkınması, işsiz nüfusun azalması, turizm ve tarım alanlarında gelişim kaydedilmesinin amaçlanmasının yanında, Van yöresine özgü tescilli ürünlerin üretimini amaçlayan projelere destek verildi.

6 PROJEYE 47,3 MİLYON TL

47,3 milyon lira değerinde kaynağın aktarıldığı 6 projeden biri İpekyolu, ikisi Edremit, ikisi Gevaş, biri ise Bahçesaray ilçelerinde destelenen projelerden oluşuyor.

İpekyolu İlçesi’nde; “Tekstilde Nitelik İşbirliği ile Gelişiyor” projesi, Edremit İlçesi’nde; “Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi” ve “Otlu Peynirin Küp Serüveni” projeleri, Gevaş İlçesi’nde; “Gevaş Tarımda Öncü Oluyor” ve “Organik Arı Ürünleri Paketlenmesi ve İşlenmesi” projeleri, Bahçesaray İlçesi’nde ise; “Bahçesaray Ceviz ve Bal Paketleme Tesisine Kavuşuyor” projesi Van’da son 5 yılda DAKA tarafından finanse edilen projeler arasında yer alıyor.

Finanse edilen bu projelerle Van’da üretim faaliyetlerini arttırmak, üretim öncesi uygun ve sağlıklı ortamı oluşturmanın yanında, üretim sonrası süreci büyük oranda etkileyen, ürünü muhafaza etme ve paketleme aşamalarının kolaylaşması ve üretim maliyetlerinin düşmesi amaçlanıyor.