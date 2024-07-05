117. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için münhal kadrolar açıklandı. Van için 19 uzman hekim ve 2 hekim kadrosu tahsis edildi.

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Van İl Sağlık Müdürlüğü; “Bakanlığımız tarafından 117. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasında ilimize 19 Uzman Hekim, 2 Hekim Tahsis edilmiştir. İlimizde yeni göreve başlayacak hekimlerimize başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

İşte Van için açılan münhal doktor branş ve sayıları;