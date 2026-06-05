Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Van Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, açıklanan rakamların çiftçiyi memnun etmediğini söyledi. Özgökçe, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kaldığını belirterek üreticinin maliyet baskısı altında kaldığını dile getirdi.

Özgökçe, açıklanan fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, çiftçilerin memnun olmadığını belirterek, ekmeklik buğdayın 2025 yılına göre yüzde 22,22 artışla ton başına 16 bin 500 TL, arpanın ise yüzde 15,9 artışla ton başına 12 bin 750 TL olarak açıklandığını kaydetti. Özgökçe, bu artış oranlarının TÜİK’in açıkladığı yüzde 32,4’lük enflasyonun altında kaldığını belirtti.

“AÇIKLANAN FİYATLAR ÇİFTÇİNİN BEKLENTİSİNİN ÇOK ALTINDA”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerine de değinen Özgökçe, “TÜİK enflasyon oranı yüzde 32,4 iken buğday artış oranı yüzde 22,22, arpa artış oranı ise yüzde 15,9’dur. Mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik gibi üretim girdilerindeki artışlar dikkate alındığında açıklanan fiyatlar çiftçinin beklentisinin çok altında.” dedi.

Üretim maliyetleri ile alım fiyatları arasındaki dengenin bozulduğunu söyleyen Özgökçe, sürdürülebilir üretim için daha yüksek bir taban fiyat beklendiğini, üreticinin gelir elde edememesinin ise üretim devamlılığını riske soktuğunu belirtti. Destek ödemelerinin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Özgökçe, asıl belirleyici unsurun taban fiyatlar olduğunu ifade etti.

“ÖDEMELERİN YÜZDE 50’Sİ PEŞİN, KALANI İSE EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE YAPILMALI”

TMO’nun ödeme takvimine de değinen Özgökçe, “TMO’nun ödeme takvimi 2021’de 10 gün, 2022’de 10 gün, 2025’te 30 gün iken 2026’da 45 gün olarak açıklanmış. Bu durum üreticiyi zor durumda bırakacak, üretici biçim, nakliye ve işçilik giderlerini peşin karşılamakta. Bu nedenle ödemelerin yüzde 50’si peşin, kalanı ise en geç 15 gün içinde yapılmalı.” diye konuştu.

İklim değişikliği ve artan maliyetlerin üretimi her geçen yıl daha da zorlaştırdığını dile getiren Özgökçe, mevcut fiyatların yeni sezonda ekim kararlarını da etkileyeceğini ifade etti. Özgökçe, yeterli gelir elde edilememesi halinde hububat ekim alanlarında daralma yaşanabileceğini söyledi.

Açıklamanın sonunda Özgökçe, 2026 yılı için buğdayın kilogram fiyatının 20,00 TL + destekler, arpanın ise 18,00 TL olarak revize edilmesi gerektiğini belirterek, bu düzenlemenin üreticinin mağduriyetini azaltacağını ifade etti.