20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan Van YYÜ’nün kuruluş hikayesi 1905 yılına, yani II. Abdulhamit dönemine kadar dayandırılıyor. Ancak Cumhuriyet döneminde yapılan ilk resmi adımlar 1968 yılında kurulmuş olan ‘Van Üniversite ve Yüksekokulları Kurma ve Yaşatma Derneği’nin girişimleriyle 1981 yılında atılıyor. Dernek üyelerinden oluşan bir heyet Van’da üniversite kurulmasını talep etmek üzere Ankara’ya gidiyor. Dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren’in bu talebe olumlu karşılık vermesi üzerine 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan Van YYÜ bugün için hala önemini koruyor.

26 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ

42 yıllık bir akademik geçmişi olan Van YYÜ bu güne kadar 140 bin 430 mezun verdi. 2023-2024 eğitim yılı itibariyle üniversitede eğitim gören öğrenci sayısı ise 26 bin 857 olarak kayıtlara geçti.

Okulda Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere farklı alanlarda toplam 19 fakülte var. 5 enstitü, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 51 araştırma merkezi mevcut.

Van YYÜ, bin 747 kişilik akademik ve 3 bin 96 kişilik idari kadrosu ve 48 öğrenci topluluğu ile Türkiye’nin her bölgesinden gelen öğrencilerin eğitimi için uygun eğitim öğretim ortamını oluşturuyor.