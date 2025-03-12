Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, dün Hakkari’de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Wanhaber’e konuştu.

Hakkari Yüksekova bölgesinde meydana gelen depremin Bitlis-Zagros bindirme kuşağında olduğunu ifade eden Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, “Anadolu levhası ile Arap levhasının süre gelen sıkışması Türkiye’deki depremlerin ana tetikleyicisi olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde de depremlere neden oluyor. Hakkari bölgesinde 4,8 şiddetindeki depremi meydana getiren Bitlis-Zagros Bindirme Zonu da bu sıkışma rejimi dolayısıyla oluşmuş bir tektonik zondur.” dedi.

“BEKLENEN BİR DEPREMDİ”

Hakkari’de meydana gelen depremin beklenen bir sismik hareket olduğuna dikkat çeken Kılıçer, “Aletsel döneme göz atıldığında söz konusu zon üzerinde bu ölçekli depremleri görmekteyiz. Bu sebeple dün Hakkari’de meydana gelen deprem olağan ve beklenen bir deprem olup kısa-orta vadede bahsettiğimiz sıkışma rejiminden kaynaklı olarak tekrarlanabilir ve böylece yine orta ölçekli depremlere neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN YARATACAĞI RİSKLERİ MİNİMUMA İNDİRMELİYİZ”

Depremlerin meydana gelmeye devam edeceğini ancak afet yönetimi ile risklerin minimuma indirilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ali Kılıçer, “Bu minvalde hep söylediğimiz mottoyu tekrar edelim. Deprem bizim gerçeğimiz, ülkemizin her tarafı tektonik açıdan haraketli bir bölge, bu coğrafyada yaşayan herkesin bu bilinçte olması gerekiyor. Deprem gerçeğini değiştiremeyeceğimize göre yapmamız gereken şey onun yaratacağı riskleri minimuma indirmektir. Bunun yolu da “Afet Yönetimi” bilincidir. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademisyenler ve vatandaşlar bu bilincin yayılması ve uygulanması açısından önemli roller üstlenmelidir. Deprem gerçeği ile başa çıkmanın tek yolu budur.” şeklinde açıklamalarda bulunarak konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.