YKS sonuçları dün açıklandı. Birçok öğrenci için üniversite yolculuğu başlayacak. Öğrenciler hayallerindeki üniversiteleri tercihlerinin ilk sıralarına yazacak.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tercihler öncesi öğrencilere seslenerek, Van YYÜ’ye davet etti.

Rektör Şevli; “Sevgili Öğrenciler, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yaşamınızda yeni bir sayfa açma yolunda önemli bir adım atacaksınız. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, geleceğinizi şekillendirmek üzere çıktığınız bu yolda sizlere rehberlik etmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

“ÜNİVERSİTEMİZ SİZLERİ BEKLİYOR”

Rektör Şevli; “Üniversitemiz; köklü geçmişi, çağdaş eğitim anlayışı ve güçlü kadrosu ile siz değerli öğrencilerimizi bekliyor. Geleceğinizi inşa edeceğiniz bu önemli dönemde sizleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz emek ve çaba için sizi yürekten tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.