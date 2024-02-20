Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, akşam saatlerinde ülke gündemine giren video sonrası bir açıklama yaptı. Dün gerçekleştirilen kura çekiminde aynı ismin üst üste 2 defa çekilmesinin ardından büyük tepkiler gelirken, konu sosyal medya hesaplarında ülke gündemine düştü. Milyonlarca kişiye ulaşan video sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bir açıklama yaptı.

İşte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılan o açıklama:

Bilindiği gibi üniversitemizde sürekli işçi istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanuna göre Türkiye İş Kurumu üzerinden başvurular alınmış ve gerekli koşulları sağlayanlar üniversitemizin web sitesinde duyurulmuş, koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere ise belli bir itiraz süresi verilmiş olup, bu süre zarfında itirazlar değerlendirilmiş ve bunların arasından da koşulları sağlayanların tümü kura çekimi yapılmak üzere notere bildirilmiş ve 19.02.2024 tarihinde saat 14:00 da ilgili noter tarafından kura çekim işlemi seyirciler huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilmiştir. Başvurusu kabul edilen bir aday başvurusu kabul edilmesine rağmen, koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış ve neticesinde bu adayın ismi notere giden listede iki kez yer almıştır.

Bahse konu aday canlı yayınlanan görüntülerden de izlenebileceği üzere noter kurası sonucunda mülakata hak kazanan asıl listede ve yedek sıralamada yer almamıştır. Noter kurasında asıl ve yedek isimleri çekildikten sonra şeffaflık olması açısından asıl ve yedek listede yer almayan geriye kalan isimlerde noter tarafından okunmaktadır. Bu adayın ismi ne asıl ve ne de yedek sıralamasına girmeyenlerin isimleri arasında noter tarafından okunmuştur. Bu adayın ismi asıl ve yedek listelerde geçmemektedir. İlgili noter tarafından; bahse konu adayın ismi asıl ve yedek sıralamasında yer almadığından ve diğer kurası çekilen işçi kategorilerinde böyle bir duruma rastlanmadığından dolayı noter kura sürecinin iptaline gidilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığı beyan edilmiştir.

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