Van Yyü’de Yıl Sonu Konseri…

Program açılışında salonu dolduranlar tarafından İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı lisans seviyesinde eğitim gören öğrenciler, Prof. Dr. Mehmet Kınık ve diğer akademisyenlerin yönetiminde ortaklaşa hazırladıkları konserde performanslarını sergiledi.

Prof. Dr. Mehmet Kınık, konserin öğrencilerin derslerinde yaptıkları faaliyetlerin uygulamaya dökülmüş hali olduğunu ve performansların derslerden çıkan ürünler olarak sergilendiği belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Kınık Yönetiminde Türk Halk Müziği Koro ve Orkestrası; Dr. Öğretim Üyesi Zehra Dilsiz ve Öğretim Görevlisi Siyabend R. Bayat yönetiminde çok sesli koro, Potpuri Koreografisi ve performansı; Öğretim Görevisi İzzet Ceberut yönetiminde Türk Sanat Müziği Koro ve Orkestrası ve son olarak da THM ve TSM öğrencileri tarafından solo performanslar icra edildi. Çok sayıda eserden oluşan geniş bir repertuvar ile izleyicilerin karşısına çıkan öğrenciler, büyük beğeni topladı.



