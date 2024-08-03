Resmi X hesabı üzerinden kararı duyuran üniversite aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’a teşekkür mesajı yayımladı.

Van YYÜ bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, açıklanan karara göre yeni dönemde Spor Bilimleri Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

1 Ağustos 2024 tarihli ve 8785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Van YYÜ’de kurulacak olan ve spor bilimlerine ait çeşitli eğitimlerin verileceği lisans programları yeni dönemde üniversitede eğitim hizmeti vermeye başlayacak.