Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yeni dönem kayıt sürecini duyurdu. Dün başlayan kayıt işlemlerinin detayları da belli oldu.

Van YYÜ’de elektronik kayıtlar 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu süreçte, öğrenciler hem online hem de fiziksel olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıt süreciyle ilgili Van YYÜ tarafından bilgi aktarılırken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Türkiye geneli üniversite kayıt sürecinin başladığını duyurarak şu paylaşımı yaptı;

“2025-YKS sonuçlarıyla üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylarımız için kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak.”