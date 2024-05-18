Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, kısa bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Koordinatör Çelik Kazıcı, araştırma-geliştirme süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş başkanlığında katılımcı bir anlayış ve tandem bir yapıyla Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, Innovan Girişimcilik Merkezi, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Uygulama Araştırma Merkezi ve diğer uygar merkezleri gibi tüm paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürmekte olduklarını ve neticelerini de gördüklerini ifade etti.





Van YYÜ’de projelerle ilgili bazı verilere değinen Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, Ar-Ge çalışmalarının lisansta başladığını belirterek 2023 yılı 1. dönem 37 başvurunun 17’si kabul gören Tübitak 2209a projelerinin üniversitenin 25 biriminde görevlendirilen hocalardan oluşan BAP mentörlerinin 2. dönem başvuruları için yapmış oldukları farkındalık seminerleri neticesinde proje öneri başvuru sayısının 150’ye yükseldiğini ve bunlardan 72 önerinin desteklendiğini aktardı.





Açılış konuşmasından sonra Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tanıtım seminerini gerçekleştirmek üzere kısa özgeçmişi okunmasının ardından sahne alan TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, davetleri için hem ilgili birime hem de üniversite yönetimine teşekkür ederek sunumuna başladı. TEYDEB Başkan Yardımcısı, bu tür ziyaretlerde toplantılarla sahayı dinleyerek kurguladıkları hususlarda, mekanizmalarda; yanlışlık, eksiklik, hata ya da değiştirilmesi gereken şeyler olursa bunu düzeltmeye çalıştıklarını ifade etti.





Tübitak’ın yürüttüğü destek programları hakkında önemli paylaşımlarda bulunan Dr. Hasan Selçuk Selek, TEYDEB’in yapısı, verdiği destekler ve bu desteklerdeki son yenilikler, iş akış şemaları, projelerin kabul ölçütleri, Başkanlığın verdiği diğer destekler, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirme, teknogirişim destekleri ile destek programlarındaki yenilikler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Hakemlik ve izleyici süreçleriyle ilgili önemli bilgileri vurgulayan TEYDEB Başkan Yardımcısı, Van Teknokent özelinde de bazı verilerin altını çizerek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde TEYDEB’e proje başvurularının artmasını temenni ettiğini dile getirdi.



TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek’in sunumunun akabinde TÜBİTAK’tan 2023 yılı ve 2024 yılı destek almış olan TEYDEB/ARDEB/BIDEB/2209A proje sahiplerine teşekkür belgelerinin takdimi gerçekleştirildi. Belge takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle program son buldu.



Programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri, TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, Daka Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük, İl Ticaret Müdürü Derya Ayaydın, Daka Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Bşk. M. Emin Çakay, BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.