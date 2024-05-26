Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırında söyleşiler, atölye çalışmaları, sinevizyon, kermesler, resim ve fotoğraf sergileri yapıldı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları canlandırıldı.
Van YYÜ yerleşkesinde "Filistin'e Bahar Gelsin" mottosuyla yarışmalar düzenleyen uçurtma uçuran akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenledikleri etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını belirten İslam, şunları kaydetti:
"Gazze Şeridi'ndeki katliamlara dünya sessiz kalıyor. İsrail bebek, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçu işliyor. Etkinliklerimizde Gazze'de yaşanan acıyı canlandırmaya çalışıyoruz. Yaşanan acının tarifi yok. Acıya, soykırıma dikkati çekmek istiyoruz. Soykırımın son bulması, kalıcı barışın bir an önce sağlanması gerekiyor. Gazze Dayanışma Çadırı'nda nöbet tutmaya, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayacağız."