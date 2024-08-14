Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), üst yönetiminde önemli bir değişikliğe gitti. Uzun yıllar boyunca üniversitenin rektör yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Murat Kayri, bu görevini devrederek Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Onun yerine, üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Aydın Görmez, rektör yardımcılığı görevine getirildi.

Prof. Dr. Kayri, görevini devrederken YYÜ'nün kurumsal yapısına ve akademik başarılarına yaptığı katkılarla tanınıyor. Kayri'nin dekanlık pozisyonuna atanmasıyla birlikte, üniversite yönetiminde yeni bir sayfa açıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, görev değişikliği sırasında Prof. Dr. Kayri'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Yeni rektör yardımcısı Prof. Dr. Görmez ise, üniversitenin geleceğine katkı sunma hedefiyle görevine başladı. Tören, çiçek takdimiyle sona erdi.

Prof. Dr. Aydın Görmez, 1971 Van doğumlu olup, eğitim hayatını Van ve Ankara'da tamamladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde gerçekleştiren Görmez, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmasının yanı sıra, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.