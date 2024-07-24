Van Yüzücü Yıl Üniversitesi, YKS’de başarılı olmuş öğrencilere rehberlik hizmeti vererek tüm bölümlerinin de tanıtımını yapacak. YYÜ kampüsünde yapılacak tanıtımda, üniversite bünyesinde bulunan tüm bölümler üniversite öğrencisi adaylarına tanıtılacak.

Van YYÜ tanıtım ve tercih günleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin yapılacağı 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Van YYÜ Tanıtım ve Tercih Günlerinin, saat 10.00 – 16.00 saatleri arasında yapılması planlanıyor.

YYÜ’nün düzenleyeceği tanıtım günlerine katılacak olan adaylar, kendilerini Van merkezden kampüse ulaştıracak servisleri kullanabilecek.

RİNG SERVİS GÜZERGAHLARI VE SAATLERİ ŞU ŞEKİLDE;

Yer: İskele Caddesi Halk Eğitim Merkezi önü

Servis Hareket Saatleri: 09.00 – 10.30 – 12.30 – 14.00

Yer: Şişli Öğretmenevi önü

Servis Hareket Saatleri: 09.00 – 10.30 – 12.30 – 14.00