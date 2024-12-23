Van YYÜ İnovan Girişimcilik Merkezi'nin desteğiyle ve patent başvurusunda bulunulan proje kapsamında, RFID tabanlı şifreleme teknolojisi, SiyaNET zafiyet tarayıcısı ve pentest hizmetleri bir araya getirildi. Kullanıcıların karmaşık şifreleri hatırlama zorunluluğunu ortadan kaldıran RFID şifreleme, fiziksel ve dijital güvenlikte kolaylık sağlarken, SiyaNET zafiyet tarayıcısı port tarama, XSS analizi ve zararlı içerik tespiti gibi özellikleriyle güvenlik açıklarını önceden tespit ediyor.

Projeye entegre edilen DeepForen analiz aracı, log analizi, forensik inceleme ve ağ güvenliği süreçlerinde etkin bir çözüm sunuyor. Özellikle büyük veri analizinde yüksek doğruluk sağlayarak kamu kurumları ve özel sektör için güçlü bir platform oluşturuyor. Proje, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenlik süreçlerini basitleştirirken, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

İHA muhabirine konuşan İnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Kına, merkezin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van YYÜ ortaklığıyla kurulduğunu belirtti. NetDefenders Projesi'nin siber güvenlik alanında yenilikçi çözümler sunan bir güvenlik yazılımı olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Kına, ayrıca projenin günümüzün en büyük tehlikelerden biri olan siber güvenlik alanında çözümler sunduğunu kaydetti.

"Yenilikçi siber güvenlik çözümleri sunuyor"

Proje Danışmanı Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Koca ise veri güvenliğinin dijital dünyada her zamankinden daha kritik olduğunu vurgulayarak, “Bu ihtiyaca cevap vermek üzere NetDefenders Projesini geliştirdik. Proje, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için yenilikçi siber güvenlik çözümleri sunuyor. En önemli bileşenlerimiz; RFID tabanlı şifreleme teknolojisi, pentest hizmetleri ve SiyaNET zafiyet tarayıcısı. RFID tabanlı şifreleme teknolojisi, kartla dosyaları şifreleyip aynı kartla şifre çözmeyi sağlıyor. Pentest (sızma testi) hizmetleri, kurumların siber saldırılara karşı güvenilirliğini ölçerek rapor sunuyor. SiyaNET zafiyet tarayıcısı ise bu süreci daha kurumsal bir çözüm haline getiriyor” dedi.

"Dosyalarınızı korsanlara karşı koruyor"

Projeye 5 kişiyle başladıklarını ve şu an 8 kişilik bir ekip olduklarını belirten Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Ömer Şayak da “Şu ana kadar 3 proje geliştirdik. DeepForen isimli dördüncü projemiz üzerinde çalışıyoruz. RFID projemiz, kurumsal firmalara yönelik bir şifreleme algoritması ile dosyalarınızı korsanlara karşı koruyor. SiyaNET projemiz, zafiyet tespit aracı olarak pentest süreçlerini kolaylaştırıyor. Yeni geliştirdiğimiz DeepForen aracı, kurumlara yönelik saldırıların analizini yaparak, saldırı noktalarını tespit ediyor ve raporluyor. Bu üç araç birbiriyle entegre çalışarak kapsamlı bir güvenlik çözümü sunuyor” diye konuştu.