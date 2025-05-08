Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon konularını ele alan bir sempozyuma hazırlanıyor. 28 Mayıs 2025 tarihinde Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, akademik ve saha deneyimlerini bir araya getirerek sağlık sektöründeki paydaşlara rehber olmayı hedefliyor.

Sempozyum, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının geliştirilmesi ve akreditasyon süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Kamuran Karaman başkanlığındaki sempozyum düzenleme kurulu, etkinlikte saha deneyimleri ve akademik yaklaşımların uzman konuşmacılar tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesini amaçlıyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sempozyum, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak ve tüm sağlık sektörü paydaşlarına açık olacak. Katılım belgeleri ise etkinlik sonrası mail yoluyla gönderilecek.