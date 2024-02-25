Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen programda, hazırlanan protokol Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Afagh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasool Pirmohammdi tarafından imzalandı.

Protokolle iki üniversitenin eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ortak projelerin geliştirilmesi, yürütülmesinin teşvik edilmesi, öğrenciler ve öğretim elemanlarının değişim programlarıyla akademik deneyim kazanmalarının sağlanması, bilimsel ve teknik gezilerle iletişimin artırılması hedefleniyor.