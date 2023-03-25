Dünya genelinde 2 bin 500’den fazla üniversitenin sıralamaya girmek için başvurduğu THE WUR 2023’te, sıralamaya giren bin 799 dünya üniversitesi “Öğretim (Teaching)”, Araştırma (Research), Atıflar (Citations), Endüstri Geliri (Industry Income)” ve Uluslararası Görünüm (International Outlook)” olmak üzere 5 kategoride değerlendirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilk kez yaptığı THE WUR başvurusunda bin 501- bin 799 bandında yer alarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesiyle büyük bir başarıya daha imza attı.

VAN YYÜ ARAŞTIRMA ALANINDA DÜNYA’DA 635. TÜRKİYE’DE 9. SIRADA

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli konuyla ilgili ilgi yaptığı açıklamada, “THE WUR 2023’te Üniversitemiz, 1799 dünya üniversitesi arasından ‘Endüstri Geliri’ alanında 262., ‘Araştırma’ alanında 635., ‘Öğretim’ alanında 1428., ‘Atıflar’ alanında 1664. ve ‘Uluslararası Görünüm’ alanında 1708. sırada yer almıştır. Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasından ise 31. sırada yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; ‘Araştırma’ alanında 9., ‘Endüstri Geliri’ alanında 13., ‘Öğretim’ alanında 34., ‘Uluslararası Görünüm’ alanında 55. ve ‘Atıflar’ alanında 60. sırada yer aldı” dedi.

Rektör Şevli, THE WUR 2023’te elde edilen bu başarının Üniversitemiz için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Öğretim kurumlarının niteliklerini küresel ölçekte değerlendiren THE WUR 2023 sıralamasında yer almaktan dolayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak haklı bir gurur yaşıyoruz.

Özellikle ‘Araştırma’ alanında dünya sıralamasında 635., Türkiye sıralamasında 9. olma başarısını çok değerli ve anlamlı buluyorum. ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve Yıldız Teknik Üniversiteleri gibi Türkiye’nin nitelikli üniversiteleri ile birlikte ilk sıralarda yer alan üniversitemizin, bilimsel bilgi üretmenin birincil şartı olan araştırma konusunda elde ettiği bu başarıyı, mevcut potansiyelimizin önemli bir göstergesi olarak nitelendiriyoruz” diye konuştu.

“İLK GÜNKÜ SORUMLULUK BİLİNCİ VE ÇALIŞMA AZMİ İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Rektör Şevli konuşmasının devamında, “Üniversitemizde inşa ettiğimiz başarı ortamı ile THE WUR 2023’te elde edilen başarının perçinlenerek daha iyi bir konuma yerleşeceğine olan inancım tamdır. ‘Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi’ olma yolundaki her başarımızdan duyduğumuz gurur ve sevinç, bizleri bir sonraki başarıya sevk ediyor.

Başarılar bizleri mutlu ediyor fakat bu mutlulukla yetinmiyor; bunu daha nitelikli ve sürekli bir başarıya dönüştürmek istiyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak; yenilikçi ve öncü bir anlayışla ülkemizin ‘bilimsel, sosyo-ekonomik’ gelişimine katkı sağlamak ve uluslararası alanda var olabilmek temel hedeflerimiz arasındadır.

THE WUR 2023’te elde ettiğimiz başarı, hedefe ulaştığımızı gösteren bir kanıt niteliğindedir. Teknolojik ve çağdaş gelişmeler ışığında, bilimsel bilgi üreterek, ülkemize ve bilim dünyasına fayda sağlamaya ilk günkü sorumluluk bilinci ve çalışma azmi ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi