Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bu sene ilk defa eğitim verecek beş yeni bölüm açıldı.

“Üniversitemiz yeni açılan fakülte ve bölümlerle büyümeye devam ediyor” sözleriyle haberi duyuran Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli; Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nde eğitim verecek beş yeni bölümün müjdesini verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bu sene 4 fakültede açılan 5 yeni bölüm ilk öğrencilerini ağırlamayı bekliyor.

Rektör Şevli, “2024-2025 yılı için ilk kez öğrenci kabul edecek beş yeni bölüm üniversitemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullanarak bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde açılacak olan yeni programların şunlar olduğunu duyurdu;

Eğitim Fakültesi: Özel Eğitim Öğretmenliği Edebiyat Fakültesi: Fars Dili ve Edebiyatı Güzel Sanatlar Fakültesi: Grafik Sanatları Programı Ziraat Fakültesi: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Ziraat Fakültesi: Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü