Uzun yıllardır Van’da büyük bir sorun olarak günden güne derinleşen trafik, bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Okulların açılmasıyla beraber yoğunlaşan trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar için ise Van yolları çileye dönüyor.

Dar yollar ve çift şeritli yollarda yapılan araç parkları Van’da trafiği daha da zorlu hale getirip ulaşımı aksatmaya devam ederken, Van halkı bu sorunun bir an önce çözülmesi talebinde bulunmaya devam ediyor.

Özellikle yağışlı havalarda çok daha çekilmez bir hal alan trafik sorununa nasıl bir çözüm bulunacağı merak edilirken, çevre yolunun biran önce bitirilmesi talepleri de dile getiriliyor.

Kentin en işlek caddelerindeki trafik çekilmez hale gelirken, gelişigüzel park edilen araçlar, çile haline gelen trafiği daha da çıkmaza sokuyor.

Trafikteki uzun bekleyişlerin gürültü kirliliğine de sebep olduğu Van’da sürücüler tarafından çalınan kornalar merkezi noktalarda ikamet eden mahalle sakinlerinin de tepkisine neden oluyor.

SAADET PARTİSİ TRAFİK SORUNUNU GÜNDEMİNE ALDI

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı da, düzenlediği basın toplantısında kentin trafik ve otopark sorununu gündemine aldı.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan; “Van, tarihi ve doğal güzellikleriyle, kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir, fakat her geçen gün artan araç sayısı ve buna bağlı olarak yaşanan trafik sıkışıklığı, maalesef ki bu güzellikleri gölgede bırakıyor. Trafik kaldırmıyor artık Van’da! Trafik sorunu yeni bir sorun değil uzun zamandır devam eden, en ufak bir yağışta daha da büyüyen bir sorun, ama geçen hafta sonu trafik sorunu çileye dönüştü” ifadelerini kullandı.

İlhan, yaptığı açıklamada; “Trafik sorunu sadece bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik bir sorundur. Günümüzün hızla değişen dünyasında, şehirlerin ulaşım altyapıları da bu değişime ayak uydurmak zorunda! Van’da bu konuda atılan adımlar yetersiz kalmakta. Bunu görmek, yaşamak ve hissetmekteyiz. Her gün işe, okula giden vatandaşlarımız, işlerini yapmak için yola çıkan esnaflarımız, bu sorunla yüzleşmek zorunda kalıyor. Zaman kaybı, stres ve sağlıksız bir yaşam, herkesin ortak paydası haline geliyor.” diye kaydetti.

OTOPARK SORUNU

SP Van İl Başkanı Özay İlhan, otopark sorununa da değinerek; “Otopark sorunu ise bu sorunun bir diğer boyutudur. Şehrimizde yeterli otopark alanı bulunmaması, araç sahiplerinin sorun yaşamasına sebep oluyor. Araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlarımız, sokaklarda park etmek zorunda kalıyor. Bu da hem trafik akışını bozuyor hem de görüntü kirliliğine yol açıyor. Van’ın güzelliklerini görebilmek için önce bu sorunların çözülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ATILACAK ADIMLAR…”

İlhan, şunları söyledi; “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak, bu sorunları çözmek için kararlı bir duruş sergiliyoruz. Yerel yönetimlerin, şehir planlamasında daha etkin ve proaktif bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Ulaşım ve otopark sorununu sadece bir engel olarak görmekten ziyade, bunu bir fırsata çevirmek mümkün, yeni otopark projeleri, alternatif ulaşım yolları ve toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi, bu sorunların üstesinden gelmek için atılacak önemli adımlardır.”

SP Van İl Başkanı İlhan, çözüm önerilerine ilişkin olarak; “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak özellikle trafik sorununun yoğun olduğu Maraş Caddesi, AVM önü, Cumhuriyet Caddesi gibi yerlerde yol üzerlerinde otopark uygulaması kaldırılmalı, VATBO’dan Bölge Hastanesine kadar olan bölgede ivedi olarak yeni dalçıklar yapılmalı. Uzun vadede çözüm için kronik sorunumuz olan çevreyolunun tamamlanarak bağlantı yollarının yapılması gerekmektedir. Daha önce otopark olarak yapılan mısır çarşısı yanında ki bina ne işyeri ne de otopark olarak kullanılmakta, bu bina da depreme dayanıklılık testinin yapılıp İpekyolu Belediyesi ya da VASKİ olarak kullanılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“HEP BİRLİKTE ADIM ATMALIYIZ”

İlhan, son olarak şunları söyledi; “Van’ımızın trafik ve otopark sorununu çözmek için hep birlikte adım atmalıyız. Bu konuda atılacak her adım, hem şehrimizin geleceği hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesi için büyük bir önem taşımaktadır. Van’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için birlikte çalışalım.”