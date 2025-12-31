Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yer yer termometrelerin -24 dereceyi göstereceği Van’da yeni yıl, etkisini artırması beklenen kar yağışı ve dondurucu soğuklarla karşılanacak. Meteoroloji verilerine göre, özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesi bekleniyor.

Sarı kod uyarısı verilen Van için Meteoroloji ayrıca şu uyarılarda bulundu:

Buzlanma ve Don Uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yoğun Kar Yağışı Uyarısı: Sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri olan Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale’de aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40–60 km/sa), yüksek kesimlerde ise fırtına (60–80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -12/0 C

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -14/-5 C

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -19/-3 C

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -10/0 C

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -12/1 C

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -13/-2 C

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -13/1 C

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -20/1 C

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -12/1 C

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -14/-1 C

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -24/-1 C

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -20/-3 C

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -12/1 C