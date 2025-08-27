Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırma Raporuna göre Türkiye genelinde internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2024 yılında yüzde 88,8 iken 2025 yılında yüzde 90,9 oldu. Cinsiyet ayrımında 2025 yılında internet kullanım oranı; erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda yüzde 88,2 olarak gözlendi.

Türkiye genelinde E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı ise yüzde 76,1 olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilerde Van’ın da içinde yer aldığı TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde 2011 yılında internet kullanım oranı yüzde 31,5 oranındayken, 2015 yılında yüzde 40,2’ye yükseldi.

2020 yılında TRB Bölgesi’ndeki ortalama internet kullanım oranı yüzde 68,0 olurken, 2025 yılında bu oran yüzde 80,3’e çıktı.

Van’ın da yer aldığı TRB bölgesinde internet kullanım oranı, 14 yılda yüzde 154,6’lık bir artış gösterdi.

Türkiye’de en yüksek internet kullanım oranına sahip bölge TR1 (İstanbul) Bölgesi olurken, bu dönemde internet kullanım oranının en düşük olduğu bölge ise TRB (Ortadoğu Anadolu) Bölgesi oldu.

TRB Bölgesi’nde Van dışında Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri de yer alıyor.