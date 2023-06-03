Wanhaber – Özel
Planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün elektrik kesintisinin uygulanacağı yerler ve saatleri şu şekilde;
- Van İpekyolu İlçesi’ne bağlı Erçek, Karagündüz, Ilıkaynak, Aşağıgölalan, Yukarı Gölalan Mahalleleri (Saat 12.00 – 14.00 arası)
- Saray İlçesinin tüm mahallelerinde. (Saat 08.00 – 17.00 arası)
- Özalp Merkez Mahalleler ve tüm köylerde (Saat 09.00 – 17.00 arası)
- İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Mahallesi, Radyolojik ve Turkcell GSM Baz İstasyonlarında planlı enerji kesintisi (Saat 09.00 – 17.00 arası)
- Bahçesaray İlçesi Devlet Hastanesi ve Çok Program Lisesi civarında (Saat 09.00 – 17.00)
- Muradiye İlçesi Karahan, Alkasnak, Durukaş Mahalleleri ve bunlara bağlı sokaklarda (Saat 09.00 – 17.00 arası)
- Gürpınar İlçesi Akpınar Mahallesi ve buraya bağlı sokaklarda (Saat 09.00 – 18.00 arası)
- İpekyolu ilçesi Karakoç, Arıtoprak, Ortanca, Gövelek, Ekecek Mahalleleri (Saat 09.00 – 17.00 arası)
- Özalp İlçesi Bağrıaçık, Yarımağıl Mahallelerinde (Saat 09.00 – 17.00 arası)
- Çaldıran İlçesi Kilimli, Alikelle, Yaykılıç mahallelerinde (Saat 09.00 – 17.00 arasında)
Mehmet Salih Giyci