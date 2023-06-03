Vatandaşlar dikkat! Tapu devrinde devrim gibi değişikliğe az bir zaman kaldı. Önümüzdeki ay itibarıyla dükkan, arsa, ev gibi gayrimenkullerin satışı noterlerden de yapılabilecek.

GÜVENLİK MAKSİMUM SEVİYEYE ULAŞACAK

Noterler sisteme dahil olacak, devir işlemleri hızlanacak, güvenlik maksimum seviyeye ulaşacak. Arsa, dükkan ve konut gibi gayrimenkullerin devir işlemlerinin noterlerde de yapılması sağlayan düzenlemenin hayata geçmesine 1 aydan az bir zaman kaldı.

1 Temmuz itibarıyla başlayacak sistem tıpkı tapu dairelerindeki gibi randevu usulüne dayalı, noterden randevu alınacak, o gün geldiğinde alıcı ve satıcı buluşacak ve tapu devir işlemi yapılacak.

"GEÇİCİ BİR BELGE VERECEĞİZ"

Noter Başkatibi Hakan Çağlar, "Tapu dairesinin vereceği tapuyu yerine geçici bir belge vereceğiz. Bu belge ile de tescil yapılıp tapularını alabilecekler. Noter ücreti olacak ama cüzi bir miktar olacak" dedi.

EN AZ 5 KAT DAHA HIZLI OLACAK

Show Haber'in haberine göre noterlerin devreye girmesiyle işlemler en az 5 kat daha hızlı olacak. Sistemle dolandırıcılığın da büyük ölçüde önüne geçilecek.

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