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İl Jandarma Komutanı Vanlı, gazilerle bir araya geldi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, toplantıya katılan; Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Danimarka’da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılarak çeşitli ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla savunma ve güvenlik konularında görüşmeler yaptı.

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