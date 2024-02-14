Van’da bugün gece saatlerinden itibaren yer yer yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışları bekleniyor.

Meteorolojinin ardından Van Valiliği de yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; “Bugün (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren Van ilinin güney ve doğu ilçelerinde (Çatak, Bahçesaray, Başkale, Özalp, Saray) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışları beklenmektedir. Yükseklerde kar yağışları sırasında rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.