Van Valiliği, Van ve bölgenin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Meteorolojik veriler doğrultusunda açıklama yapan Van Valiliği, özellikle Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK, SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgemiz genelinin (Van, Bitlis, Muş ve Hakkari), yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Bölge genelinde beklenen yağışların, Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkisini göstermesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının, bölge genelinde Perşembe ve Cuma günleri hissedilir ölçüde (4 ila 6 derece) düşeceği tahmin edilmektedir.” denildi.

UYARI YAPILDI

Kuvvetli yağış ile beraber sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran Valilik, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Yağış anında kuvvetli rüzgara bağlı olarak ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, karayolu ulaşımında akşamalar, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri esnasında Van Gölü’nde oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”