Van Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurdu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirten Van Valiliği, bu gece için beklenen minimum sıcaklığın ise -2 °C olacağını açıkladı.

İşte Van Valiliği tarafından yapılan o açıklama:

Kar yağışının bitmesiyle birlikte havanın açılması sonucu radyasyon kaybından (ayaza çekme) dolayı gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Bu gece için beklenen minimum sıcaklık -2 °C dir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.